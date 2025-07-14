Что известно о ЧП с погибшими от удара молнии в Тульской области

Три человека, среди них ребенок, погибли от удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.
ТАСС собрал основное об инциденте.
Обстоятельства произошедшего
- Трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер".
- Трое человек - мужчина, женщина и подросток - умерли до приезда медицинских бригад, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
- Через 17 минут на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавшие скончались до приезда медиков.
Пострадавшие
- Пострадали четыре человека, сообщил глава администрации района Павел Федоров.
- Двое из пострадавших госпитализированы, еще двоим - мужчине и подростку - помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, сообщил Минздрав области.
Погибшие
- Среди погибших - двое взрослых жителей Москвы.
- Погибший ребенок не имеет отношения к погибшим взрослым, он был жителем Тульской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
- Погибший ребенок был 2011 года рождения, сообщили в ведомстве.
Реакция властей
- Родственники троих погибших от удара молнии получат необходимую помощь.
- С родственниками погибших уже связалась администрация района.
- В связи с инцидентом организована проверка, алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков выехал на место, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
- Прокуроры обследуют территорию пляжа, проверят наличие необходимого оборудования, изучат документы, касающиеся организации работы пляжа.