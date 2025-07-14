14 июля, 17:12
Статья

Что известно о ЧП с погибшими от удара молнии в Тульской области

Евгений Мессман/ ТАСС, архив
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

Три человека, среди них ребенок, погибли от удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Обстоятельства произошедшего

  • Трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер".
  • Трое человек - мужчина, женщина и подросток - умерли до приезда медицинских бригад, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
  • Через 17 минут на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавшие скончались до приезда медиков.

Пострадавшие

  • Пострадали четыре человека, сообщил глава администрации района Павел Федоров.
  • Двое из пострадавших госпитализированы, еще двоим - мужчине и подростку - помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, сообщил Минздрав области.

Погибшие

  • Среди погибших - двое взрослых жителей Москвы.
  • Погибший ребенок не имеет отношения к погибшим взрослым, он был жителем Тульской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
  • Погибший ребенок был 2011 года рождения, сообщили в ведомстве.

Реакция властей

  • Родственники троих погибших от удара молнии получат необходимую помощь.
  • С родственниками погибших уже связалась администрация района.
  • В связи с инцидентом организована проверка, алексинский межрайонный прокурор Юрий Щербаков выехал на место, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
  • Прокуроры обследуют территорию пляжа, проверят наличие необходимого оборудования, изучат документы, касающиеся организации работы пляжа.
 
Теги:
РоссияТульская область