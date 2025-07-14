Что известно о ЧП с погибшими от удара молнии в Тульской области

Три человека, среди них ребенок, погибли от удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Обстоятельства произошедшего

Трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер".

Трое человек - мужчина, женщина и подросток - умерли до приезда медицинских бригад, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Через 17 минут на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавшие скончались до приезда медиков.

Пострадавшие

Пострадали четыре человека, сообщил глава администрации района Павел Федоров.

Двое из пострадавших госпитализированы, еще двоим - мужчине и подростку - помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, сообщил Минздрав области.

Погибшие

Среди погибших - двое взрослых жителей Москвы.

Погибший ребенок не имеет отношения к погибшим взрослым, он был жителем Тульской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Погибший ребенок был 2011 года рождения, сообщили в ведомстве.

Реакция властей