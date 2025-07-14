В Воронеже продолжат рассмотрение дела замкомандующего ЛенВО Муминджанова

Причиной стало нежелание свидетеля со стороны обвинения давать показания без своего адвоката

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Воронежский гарнизонный военный суд объявил перерыв в заседании по делу замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере. Причиной стало нежелание свидетеля со стороны обвинения Владимира Демчика давать показания без своего адвоката, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с неявкой в следственный изолятор адвоката свидетеля Демчика объявляется перерыв в судебном заседании до 11 часов 21 июля 2025 года", - сказал судья гарнизонного суда, предварительно убедившись, что позиция свидетеля по этому вопросу не изменилась с прошлого заседания.

Рассмотрение дела откладывается по этой причине во второй раз. Ранее такое же решение было принято судом 7 июля.

Экс-начальник вещевого управления Министерства обороны Владимир Демчик сейчас находится в СИЗО, в отношении него идет судебный процесс. Следствием установлено, что в 2017 году Минобороны России заключило более 20 государственных контрактов с АО "Княгининская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более полумиллиарда рублей. В указанный период Демчик получил от гендиректора фабрики Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, производимого АО "Княгининская швейная фабрика".

Генерал-майор Муминджанов был арестован в сентябре 2024 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки. По данным следствия, он занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и, отвечая за вещевое обеспечение армии, способствовал заключению договоров в интересах оборонного ведомства с коммерческими организациями на поставку обмундирования. За оказание содействия в этом вопросе он получил взятку на сумму около 20 млн рублей.