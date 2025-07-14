Стала известна предварительная причина вынужденной посадки Ми-8 в Якутии

Ею могло стать падение оборотов двигателя, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Предварительной причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 в 26 км от города Ленска в Республике Саха (Якутия) стало падение оборотов в двигателе. Об этом сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня около 16 часов местного времени при выполнении лесоавиационных работ воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку в 26 километрах от г. Ленска. <…> Предварительной причиной вынужденной посадки является падение оборотов двигателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никто из 14 человек на борту не пострадал, пожарное снаряжение не утрачено. В СК добавили, что резервное воздушное судно уже прибыло на место происшествия.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна), пояснили в ведомстве.

О незапланированной посадке Ми-8 в Якутии ранее сообщала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.