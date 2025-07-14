СК возбудил дело в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца

Поводом стало его участие в деятельности нежелательной на территории РФ организации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ Дмитрия Кузнеца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

По данным следствия, Кузнец уже за пределами России продолжил участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны. Так, в феврале, марте и апреле 2025 года были опубликованы шесть аудиозаписей с участием журналиста, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.

Ранее суд Москвы штрафовал Кузнеца на 10 тыс. рублей за работу на интернет-издание "Медуза" (признано в РФ иноагентом, нежелательной организацией). Тогда журналиста признали виновным по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

В пресс-службе прокуратуры Москвы отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Никулинской межрайонной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, Кузнец работал на "Медузу" в качестве корреспондента. Указанные шесть аудиозаписей с его участием были опубликованы именно на страницах в социальной сети и видеохостинга этого интернет-издания.