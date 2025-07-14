Освобожденная судом Антальи россиянка Бурнашкина может покинуть Турцию

Ее адвокат Айше Кюбра Полат отметила, что правовых преград для этого нет

СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Гражданка России Екатерина Бурнашкина, которую суд Антальи освободил из-под стражи по делу об оставлении в аэропорту новорожденной дочери, может беспрепятственно покинуть Турцию. Правовых преград для этого нет, подчеркнула ТАСС адвокат россиянки Айше Кюбра Полат.

"Справедливость, хоть поздно, но восторжествовала. Моя подзащитная освобождена решением суда, который аннулировал прежнее решение (по статье "Покушение на убийство"). Екатерина чувствует себя хорошо, преград для ее выезда из Турции нет, так как суд не ограничивал ее в правах", - сказала адвокат.

Ранее сообщалась, что 13 октября 2024 года в Анталье была задержана гражданка РФ Бурнашкина, 2006 года рождения, которая родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем собиралась улететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны во время прохождения паспортного контроля. В феврале уголовный суд Антальи приговорил Бурнашкину к 15 годам заключения. Защита россиянки выразила несогласие с вердиктом и подала апелляцию. 9 июля суд освободил россиянку из-под стражи. "Мы объяснили суду, что действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства и апелляция отменила прежний вердикт", - сказала адвокат.

Она добавила, что сторона защиты подаст апелляцию на все дело, потребовав его полного пересмотра. Когда это произойдет, Полат не уточнила, добавив, что апелляция будет подана в Турции, по месту судопроизводства.

Ребенок находится в гостевой приемной семье в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.