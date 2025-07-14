В Брянске осудили четверых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность

Общий доход от незаконной деятельности превысил 16 млн рублей

БРЯНСК, 14 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор четырем участникам организованной группы по делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой было получено 16 млн рублей. Фигуранты приговорены к срокам от 1 года 6 месяцев до 4 лет в колонии общего режима, один из них осужден условно, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что осужденные с 2013 по 2023 год, действуя в составе организованной группы, незаконно обналичивали денежные средства с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 1,6 млрд рублей; общий доход от незаконной банковской деятельности превысил 16 млн рублей.

"В зависимости от степени участия в преступлениях суд назначил виновным наказание от 1 года 6 мес. до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафами в размере от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Одного из фигурантов дела суд приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", - сказано в сообщении.

Фигуранты являются жителями Брянска и Брянской области. Они признаны виновными по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Один из них также признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица).