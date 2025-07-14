В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС

Еще один пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудник МЧС России, сапер Ришат Медиев, погиб при разминировании Курской области, пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России скорбит о гибели сотрудника в Курской области. Ришат Медиев, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю, погиб при разминировании Курской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что вместе с ним при разминировании получил множественные ранения пиротехник сводного пиротехнического отряда Сергей Иванов. Он доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь.

Медиев в регионе работал в составе сводного пиротехнического отряда МЧС России с апреля этого года. На его счету сотни обезвреженных взрывоопасных предметов. Медиев во время очередного боевого выезда подорвался на вражеском снаряде. В МЧС подчеркнули, что спасатели МЧС России ежедневно очищают курскую землю от опасных боеприпасов противника, рискуя жизнями, прилагают все усилия, чтобы люди могли вернуться в родные дома.

"Личный состав МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким Ришата", - отмечается в сообщении.