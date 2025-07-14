Покусанному хаски в Сочи мальчику провели операцию по восстановлению носа

Операция длилась шесть часов, сообщил отец пострадавшего Валентин Королев

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Хирурги завершили длившуюся шесть часов пластическую операцию по восстановлению носа мальчику, на которого напали хаски в Сочи, причинив ему множественные раны лица, сообщил ТАСС отец пострадавшего Валентин Королев.

После нападения собак ребенок был транспортирован из краевой больницы санитарной авиацией в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Медикам предстоит провести реконструктивно-пластические операции для восстановления мягких тканей лица. Мальчик уже перенес три операции реконструктивно-пластического этапа, одна из которых длилась 14 часов.

"Операция по восстановлению носа завершилась, длилась шесть часов. Взяли материал с лобной части черепа, оттуда брали костную ткань, которую ранее растягивали экспандером, и накладывали на область носа. Да, операция сложная, но все прошло хорошо. Следующий этап уже после реабилитации - это восстановление губы", - сказал собеседник агентства.

Как отмечал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ Антон Нарбутов, слова которого приводит пресс-служба больницы, многоэтапный процесс лечения ребенка займет долгое время. Врач уточнил, что ребенок активен, общается с родителями и в целом имеет "боевой и позитивный настрой на выздоровление".

"Такое лечение - сложный и многоэтапный хирургический процесс, который требует продолжительного времени, терпения и совместных усилий большой мультидисциплинарной команды", - сказал Нарбутов.

Две домашние собаки, сорвавшись с цепи в садовом товариществе Сочи, 26 февраля напали на девятилетнего ребенка. Родители мальчика открыли сбор средств на пластические операции. В связи с нападением собак было возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвинение предъявлено хозяину собак. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил животных.