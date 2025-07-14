В Нижегородской области горит производственный ангар на площади 1 тыс. кв. м

Есть пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории производственного ангара в Семеновском округе Нижегородской области на площади 1 тыс. кв. м. Есть один пострадавший, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание производственного ангара, в котором занимались авторазбором, в деревне Содомово Семеновского округа. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, погибших в результате происшествия нет, пострадал один человек.

В тушении принимают участие шесть пожарных расчетов. После полной ликвидации специалисты МЧС России приступят к выяснению причин возникновения возгорания.