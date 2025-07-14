Струкова отстранили от должности президента ООО "Управляющая компания "ЮГК"

Решение приняли в связи с тем, что фигурант сохранял влияние на работников холдинга, которые находятся у него в подчинении

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска принял решение об отстранении Константина Струкова от должности президента управляющей компании "ЮГК" (УК "ЮГК"). Об этом ТАСС сообщили в судебных органах региона.

"Решение об отстранении Якимчика Константина Михайловича от должности директора по безопасности, а Струкова Константина Ивановича - от должности президента ООО "Управляющая компания "ЮГК" принято Советским районным судом Челябинска сегодня. Решение было принято в связи с тем, что Струков, продолжая занимать должность президента ООО "УК "ЮГК", сохранял влияние на работников холдинга, которые находятся у него в подчинении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Струков и подконтрольный ему директор по безопасности якобы планировали организовать и провести на территории Челябинской области несогласованные с органами местного самоуправления мероприятия. Целью этих мероприятий могло стать противодействие обращению в доход Российской Федерации аффилированных Струкову компаний группы "ЮГК". "Для реализации задуманного лица, используя свое должностное положение, намеревались привлечь трудовой коллектив предприятий холдинга, использовать средства наглядной агитации, а также совершить иные действия", - отметил собеседник.

Он добавил, что, по оперативным данным, Струков и Якимчик в настоящее время могут оказывать неправомерное воздействие на ответчиков, свидетелей, иных участников процесса с целью изменения ими своей позиции (показаний) по делу.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

Оперативное сопровождение осуществляется ФСБ России.