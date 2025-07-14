В КБР более 6 тыс. жителей остались без света из-за обрывов на ЛЭП

По информации ТАСС, в Черекском ущелье был сильный ветер и гроза

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. жителей Черекского района Кабардино-Балкарии (КБР) остались без энергоснабжения из-за обрывов на линиях электропередачи из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"Аварийное отключение электроэнергии. Обрыв проводов в связи с погодными условиями в селениях Верхняя Балкария и Бабугент. Ведутся работы по устранению неисправностей, точное время восстановления пока не известно", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Черекского района.

Также без электроэнергии курортная зона Голубых озер.

По информации ТАСС, в Черекском ущелье был сильный ветер и гроза, что стало причиной аварий.

Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества.