В Новосибирске гроза вызвала подтопления на улицах

Потоки воды привели к проблемам в движении транспорта в Советском районе

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Мощная гроза обрушилась на Новосибирск в понедельник вечером, передает корреспондент ТАСС.

Дождь, продолжавшийся около часа, привел к подтоплениям в ряде районов города. В частности, потоки воды привели к проблемам в движении транспорта в Советском районе, где находится новосибирский Академгородок. Из-за того, что ливневая канализация не справилась с последствиями непогоды, некоторые автомобилисты были вынуждены вызвать помощь для эвакуации из района подтопления.

В течение выходных в Новосибирской области синоптики зафиксировали рекордное количество осадков. В частности, в селе Кыштовка выпало в 2,5 больше декадной нормы. Дожди, по прогнозу Гидрометцентра, в регионах Сибири продлятся до конца недели.