В Чернигове произошли взрывы

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в 10 областях Украины

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщил украинский "24 канал".

Ранее также сообщалось о многочисленных взрывах в Сумах.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха действует в 10 областях Украины: Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Позднее издание "Общественное. Новости" сообщило о серии взрывов в Чернигове.

В новость внесены изменения (21:28 мск) - добавлена информация о серии взрывов.