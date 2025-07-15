Hindustan Times: бегун из Индии погиб в ДТП в возрасте 114 лет

В 2013 году в возрасте 101 года Фауджа Сингх принял участие в массовом уличном забеге в Гонконге, преодолев дистанцию в 10 км за 1 час 32 минуты и 28 секунд

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Бегун из Индии Фауджа Сингх, который участвовал в забеге на 10 км в возрасте 101 года, умер после ДТП в штате Пенджаб. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

"Тяжело узнать, что он погиб сегодня в трагической автокатастрофе", - сказал глава штата Гулаб Чанд Катария. "Даже в 114 лет он продолжал вдохновлять поколения своей силой и преданностью делу", - добавил он.

Сингха сбила машина, когда он переходил дорогу в своей деревне. Он умер в понедельник вечером в больнице.

Сингх родился 1 апреля 1911 года. В его биографии говорится, что он не мог ходить до пяти лет. В 1990-х годах он переехал в Великобританию к одному из своих сыновей и в возрасте 89 лет серьезно занялся бегом, приняв участие в многочисленных международных марафонах в своих возрастных группах. Сингха называли "торнадо в тюрбане".

В 2013 году, в возрасте 101 года Сингх принял участие в ежегодном массовом уличном забеге в Гонконге. Он одолел десятикилометровку за 1 час 32 минуты и 28 секунд. После этого он объявил, что этим забегом он завершает свою спортивную карьеру.