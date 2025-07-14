В Астрахани более 25 тыс. абонентов остались без холодной воды из-за аварии

В пресс-службе предприятия "Астрводоканал" заявили, что 14 июля с 20:00 мск остановлено две повысительно-насосные станции микрорайона Бабаевского

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения стала причиной остановки работы насосных станций в Астрахани, из-за чего холодное водоснабжение отключено у порядка 25 тыс. абонентов, сообщили в пресс-службе предприятия "Астрводоканал".

"В связи с аварийным отключением электроэнергии ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" 14 июля с 20:00 мск остановлено две повысительно-насосные станции микрорайона Бабаевского. Подача холодного водоснабжения прекращена у более 25 тыс. абонентов", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Астрахани сообщили, что в городе ожидается кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 20-25 м/с. В соцсетях также сообщалось о граде.