В Горловке двое мирных жителей пострадали из-за сброса с беспилотника

Мэр Иван Приходько также сообщил об ударе ВСУ по кровле одного из многоквартирных домов в поселке шахты им. Н. А. Изотова

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона в Горловке ДНР, сообщил мэр Иван Приходько.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов сегодня вечером около Кировских прудов ранения получили два мирных жителя Горловки", - написал он в своем Telegram-канале.

Приходько также сообщил об ударе дрона ВСУ по кровле одного из многоквартирных домов в поселке шахты им. Н. А. Изотова в Никитовском районе Горловки.