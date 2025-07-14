В Россию из Эквадора экстрадировали обвиняемого в хищении выплат за протезы

Целью аферы было возмещение расходов, якобы связанных с покупкой технических средств реабилитации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Эквадор выдал России россиянина, который обвиняется в мошенничестве с выплатами за протезы на 4 млн рублей по ложным данным, поданным в фонд пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Эквадор экстрадирован гражданин Российской Федерации. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - сказала она.

По словам Волк, с 2019 по 2023 год злоумышленник и его сообщники предоставили в отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области заведомо ложные сведения о приобретении протезов на общую сумму более 4 млн рублей. Целью аферы было возмещение расходов, якобы связанных с покупкой технических средств реабилитации. Таким образом, государству был причинен ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело (ст. 159.2 УК РФ). Обвиняемый скрылся от российских правоохранительных органов за рубежом, в июне 2024 года был объявлен международный розыск.

"Благодаря задействованию каналов Интерпола установлено, что разыскиваемый находится на территории Республики Эквадор. 23 июня он был задержан местными правоохранительными органами. Ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче фигуранта зарубежными партнерами было удовлетворено", - добавила представитель МВД. В аэропорту Кито обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.