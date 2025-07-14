В Белгородской области мужчина и ребенок пострадали во время атаки дронов ВСУ

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что врачи Шебекинской ЦРБ диагностировали у ребенка минно-взрывную травму

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотников Шебекинский округ Белгородской области. Ранения получили два человека, в том числе двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Два мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в Шебекинском округе", - написал он.

Как сообщил губернатор, двухлетний ребенок был ранен в результате атаки беспилотника в селе Щигоревка. Врачи Шебекинской ЦРБ диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины височно-теменной области. Бригада скорой доставляет раненого в областную клиническую больницу.

Также в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в Шебекино. "Пострадавший с баротравмой доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования", - сообщил губернатор.