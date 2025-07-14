ТАСС: на станции метро "Тверская" мужчина погиб, упав под прибывающий поезд

В оперативных службах сообщили, что проводятся работы по извлечению тела

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На станции метро "Тверская" мужчина упал под прибывающий поезд. Он погиб в результате полученных травм", - сказал собеседник агентства. По его словам, проводятся работы по извлечению тела пассажира.

В столичном департаменте транспорта ранее сообщили, что "на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже стало известно, что на данной линии нет движения от "Белорусской" до "Театральной". В обратном направлении поезда теперь следуют с увеличенными интервалами.