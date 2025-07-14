В Курской области пострадали два человека при атаке автомобиля беспилотником

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн

КУРСК, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области. Пострадали мужчина и женщина, их доставили в Беловскую ЦРБ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района. В результате атаки пострадали два человека. <...> Оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу", - написал он.

По словам Хинштейна, у 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи и грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области и проникающие ранения грудной клетки. "Он в крайне тяжелом состоянии", - заключил врио губернатора.