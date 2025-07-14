Раненный при детонации боеприпаса под Курском второй сотрудник МЧС умер в больнице

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что травмы Сергея Иванова оказались слишком серьезными, врачи сделали все возможное

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пиротехник сводного пиротехнического отряда ГУ МЧС по Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это вторая командировка Иванова в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения. "Коллеги из отряда говорят о нем как о надежном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и готов был выполнять свой долг в любой ситуации. Личный состав МЧС России скорбит о потере. Светлая память", - сказали в ведомстве.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что травмы Иванова оказались слишком серьезными, врачи сделали все возможное. Ранее сообщалось о сотруднике МЧС России, сапере Ришате Медиеве, который также погиб при разминировании Курской области.

"Ришат Медиев. Сергей Иванов. Спасибо вам за службу. Вы - настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.