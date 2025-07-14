На Камчатке директора компании подозревают в невыплате 1,7 млн рублей зарплаты

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций возбуждено на Камчатке. Он подозревается в полной невыплате заработной платы работникам в размере свыше 1,7 млн рублей, сообщает управление СК России по региону.

Установлено, что мужчина, являясь директором строительной компании, с декабря 2024 года по февраль 2025 года не выплачивал в полном объеме заработную плату трем работникам предприятия.

"В результате задолженность по заработной плате составила более 1 млн 700 тыс. рублей. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.