На Камчатке автомобиль с людьми упал в реку на закрытом участке трассы

Как сообщили в администрации муниципалитета, в автомобиле, который угодил в реку, находились две женщины и ребенок, они успели выбраться из машины

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами, среди которых ребенок, провалился в реку на закрытом из-за размытия участке трассы в Усть-Камчатском округе Камчатки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, рассказали ТАСС в администрации муниципалитета.

"ДТП произошло рано утром 15 июля на участке трассы между поселками Майский и Козыревск. В автомобиле, который угодил в реку, находились две женщины и ребенок, они успели выбраться из машины", - рассказали в администрации округа.

Дорога между населенными пунктами Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки была размыта из-за таяния ледников 14 июля. Движение по трассе было закрыто.