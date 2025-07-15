Троих жителей ЕАО осудили за мошенничество при монтаже игрового оборудования

Осужденные полностью возместили ущерб федеральному бюджету в размере 8,5 млн рублей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Руководитель и двое сотрудников коммерческого предприятия в Еврейской автономной области приговорены к условным срокам заключения, они обвиняются в мошенничестве при монтаже детского игрового оборудования. Всего судом рассмотрено 16 эпизодов деяний, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Еврейской автономной области расследовано уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Вега групп" и двоих его подчиненных, которые совершили хищение средств федерального бюджета в сумме 8,5 млн рублей, выделенных в рамках реализации региональной программы "Формирование комфортной городской среды" (национальный проект "Жилье и городская среда") для монтажа детского игрового оборудования в населенных пунктах автономии. Облученским районным судом Еврейской автономной области рассмотрено 16 эпизодов этого дела, фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Генеральному директору назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, его подчиненным назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Ущерб, нанесенный федеральному бюджету на сумму 8,5 млн рублей, возмещен осужденными полностью. Приговор вступил в законную силу.