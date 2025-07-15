На Камчатке подросток ранил ребенка из пневматической винтовки

Мальчика доставили в хирургическое отделение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июля. /ТАСС/. Следователи на Камчатке проводят проверку обстоятельств травмирования ребенка из пневматической винтовки, сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, 17-летний юноша, находясь в гараже у дома в поселке Новый, по неосторожности выстрелил из оружия и попал в плечо находящегося рядом 12-летнего мальчика.

"Мальчик госпитализирован в хирургическое отделение краевого медицинского учреждения, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении.