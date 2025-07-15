Поиски пропавшего на пути в Магадан вертолета возобновили

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что поиски не были возобновлены в запланированное время из-за неблагоприятных метеоусловий

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Поиски вертолета, пропавшего на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, возобновлены. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

"Наш вертолет вылетел в район поиска. Он привлекается один", - сказали в компании.

Накануне на поиски пропавшего вертолета вылетали поисково-спасательные воздушные суда Росавиации, сообщалось в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного судна Артема Кореняко. Из Магадана привлекался самолет Ан-26 авиакомпании "Ираэро" со спасателями, из Охотска - вертолет Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа". В готовность приводился вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, но он не вылетел. С наступлением темноты и из-за неблагоприятных погодных условий поиски пропавшего вертолета в гористой местности на северо-востоке Хабаровского края были приостановлены. Оба поисково-спасательных воздушных судна агентства вернулись в аэропорты дежурства - Магадан (Сокол) и Охотск.

Возобновление поисков планировалось на 10:00 (03:00 мск) 15 июля, но в Охотске с утра был туман, сообщили агентству в администрации Охотского округа. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России также сообщили ТАСС , что поиски не были возобновлены в запланированное время из-за неблагоприятных метеоусловий. В авиакомпании сообщили, что их экипажи могут вылетать и в туман при определенных условиях.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант ООО АПК "Взлет") вылетел по маршруту Чумикан - Охотск - Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. После дозаправки в Охотске и вылета оттуда в столицу Магаданской области экипаж не вышел на связь в предусмотренное время, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста. Как сообщили агентству в администрации Охотского округа, вертолет мог пропасть в районе бухты Лошадиная, которая находится по направлению в Магадан в 120-130 км от Охотска.