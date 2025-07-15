Вертолет МЧС России вылетел из Магадана на поиски пропавшего Ми-8

Как сообщили в пресс-службе МЧС, воздушная разведка и поиск будут вестись с вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России

МАГАДАН, 15 июля. /ТАСС/. Вертолет МЧС России начал поиски пропавшего вертолета Ми-8 из Магадана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что на поиски также вылетел вертолет авиакомпании "Дальнереченск авиа".

"Вертолет МЧС России вылетел из Магадана на поиски пропавшего воздушного судна. Воздушная разведка и поиск будут вестись с вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту спасатели ГУ МЧС России по Магаданской области с необходимым оборудованием", - сообщили в ведомстве.

К поискам пропавшего вертолета подключили Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска. "Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации", - говорится в сообщении МЧС.

14 июля вертолет Ми-8 (эксплуатант ООО "АПК "Взлет") вылетел по маршруту Чумикан - Охотск - Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. После дозаправки в Охотске и вылета оттуда в столицу Магаданской области экипаж не вышел на связь в предусмотренное время, аварийный радиомаяк не сработал. На борту находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста. Как сообщили агентству в администрации Охотского округа, вертолет мог пропасть в районе бухты Лошадиная, которая находится по направлению в Магадан в 120-130 км от Охотска.