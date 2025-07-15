В Хабаровске задержали иностранцев за финансирование запрещенной "Хайят Тахрир аш-Шам"

Как сообщили в ФСБ по региону, у задержанных были обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями запрещенной террористической организации

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Хабаровске задержали двух иностранцев, которые финансировали запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Установлено, что задержанные, проживая в городе Хабаровске, осуществляли переводы денежных средств, предназначенных для финансирования международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" с целью подготовки и осуществления ее участниками террористической деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в управлении, в Хабаровске задержали двоих иностранцев.

В результате проведенного комплекса следственных и оперативных действий были обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями "Хайят Тахрир аш-Шам".

Уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.