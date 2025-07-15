ABC: неизвестный украл жесткие диски с невыпущенными песнями Beyonce

Похититель взломал автомобиль Jeep Wagoneer и взял два чемодана, в которых лежали накопители

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Американская полиция ищет человека, укравшего два чемодана с жесткими дисками, на которых записаны еще не выпущенные треки певицы Beyonce. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на полицейский департамент города Атланта.

"Предварительное расследование показало, что на месте происшествия был взломан автомобиль Jeep Wagoneer и похищены два чемодана", - заявила полиция.

По информации телекомпании, на данный момент певица находится в турне Cowboy Carter Tour.

Beyonce (полное имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) родилась в 1981 году в Техасе. Считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Продано более 200 млн ее записей, она выигрывала престижную премию Grammy 32 раза - больше любого другого артиста.