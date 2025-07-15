В Оймяконском районе Якутии после дождей резко повысился уровень воды в реках

Для возможной эвакуации людей сформирована группировка сил и средств, начала работу рабочая группа для реагирования в условиях складывающейся гидрологической обстановки

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Обильные осадки на территории Оймяконского района Якутии вызвали подъем уровней воды в реках и подтопление низменных участков местности в населенных пунктах Орто-Балаган, Куйдусун, Оймякон и Усть-Нера. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Вырос уровень воды в реках Индигирка, Куйдусун и Нера. В настоящее время наблюдается подтопление четырех населенных пунктов, в частности 63 дворовых территорий, где живут 236 человек, в том числе 46 детей", - сообщили в ведомстве.

Для возможной эвакуации людей сформирована группировка сил и средств, начала работу рабочая группа для реагирования в условиях складывающейся гидрологической обстановки. "В ближайшие пять суток выпадение осадков не прогнозируется. Информация уточняется", - добавили в ведомстве.

Также в результате паводка подтоплены участки автодорог на 100-м километре региональной трассы "Оймякон" и 1032-м километре федеральной трассы "Колыма". "Восстановительные работы запланированы после спада уровня воды. Силами дорожной организации выставлены запрещающие дорожные знаки", - проинформировали в ГУ МЧС по Якутии.

Повышенная готовность

В целом в Якутии из-за повышения уровня воды в реках режим повышенной готовности введен в трех районах: Момском, Оймяконском и Томпонском. Органы местного самоуправления переведены в режим повышенной готовности, при необходимости будут развернуты пункты временного размещения.

"В связи с прошедшими осадками в северо-восточной и восточной части Республики Саха (Якутия) наблюдается повышение уровня воды в горных реках, в том числе и в реке Индигирка. По оперативным данным и информации от органов местного самоуправления, достижение опасных отметок на водных объектах на данный момент не зафиксировано", - сообщили в региональном правительстве.

В службе спасения республики местным жителям и туристам рекомендовали воздержаться от турпоходов в указанных трех районах. "Также в Олекминском районе - в верховьях рек Тяня и Токко возможен подъем воды, в Эвено-Бытантайском и Верхоянском районах вероятен подъем уровня в горных реках", - добавили в службе.