Топ-менеджера "Аэрофлота" обвиняют в финансовых махинациях на 3,8 млрд рублей

Экс-директор департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании Михаил Минаев свою вину не признает

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экс-директор департамента планирования развития парка воздушных судов авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Минаев обвиняется в махинациях на сумму 3,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Минаев М. В. обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным следствия, ущерб, причиненный ПАО "Аэрофлот", составил около 3,8 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства. Обвиняемый своей вины не признает.

Согласно материалам дела, Минаев подписал договоры лизинга 28 воздушных судов Airbus на общую сумму порядка 3,8 млрд рублей. Уточняется, что сделки заключались с рядом иностранных компаний, включая Aerospace Trading Holding Limited, International Aviation Investment Trading Limited и Global Aircraft Trading PTE LTD, в период с 2016 по 2018 год.

В качестве свидетеля по делу выступил бывший директор департамента налогового планирования "Аэрофлота" Владимир Белокрагин. Он сообщил, что в марте 2017 года проводилась внутренняя проверка пяти договоров лизинга, заключенных с компанией "Дикис", а также с другими организациями. Ответственным подразделением за данные сделки выступал департамент планирования развития парка воздушных судов.

По словам Белокрагина, в ходе проверки были выявлены налоговые риски, связанные с комиссионными выплатами по организации финансирования приобретения воздушных судов Airbus A320 и A321. Сумма таких выплат составляла от $8,5 млн до $11 млн. Он также отметил, что информация о проведении проверок в отношении упомянутых компаний ему неизвестна. Согласно показаниям свидетеля, решение о подписании договоров принималось лично Минаевым, даже в случаях, когда документы не были согласованы с департаментом налогового планирования и департаментом бухгалтерского учета авиакомпании.

В июне 2022 года Хорошевский суд Москвы арестовал Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Впоследствии уголовное дело было переквалифицировано на статью о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).