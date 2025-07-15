Мирошник: в России от ударов ВСУ за неделю погибли более 20 человек

Также свыше 85 мирных жителей, в том числе 3 детей, получили ранения, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 85 мирных жителей, в том числе 3 детей, нескольких субъектов РФ за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Более 20 человек, включая ребенка, погибли, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"По данным, собранным службой посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России, за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 109 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, погиб 21 человек, в том числе несовершеннолетний", - сказал он.

Мирошник уточнил, что среди пострадавших больше всего жителей Белгородской, Курской и Запорожской областей. Кроме того, от ударов украинских войск также пострадали жители Тульской и Липецкой областей.

По его словам, всего за минувшую неделю Киев выпустил по российским субъектам почти 2,8 тыс. различных боеприпасов.