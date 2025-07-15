15 июля, 07:18,
обновлено 15 июля, 07:21

В Липецкой области при падении БПЛА пострадал человек

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Аппарат упал в промзоне, сообщил глава региона Игорь Артамонов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат упал в промышленной зоне на территории Липецкой области, пострадал человек. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

"В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. На месте находятся экстренные и профильные службы", - написал он. 

Также, по словам губернатора, в Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом. "К счастью, жертв и пострадавших нет. Глава района и оперативные службы работают на месте происшествия", - добавил губернатор. 

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РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич