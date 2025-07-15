В Воронеже при падении обломков БПЛА пострадали несколько человек

Им уже оказали медицинскую помощь

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате падения обломков сбитого в центре Воронежа беспилотного летательного аппарата. Как сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, повреждено также несколько квартир.

"В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечен ряд торговых объектов и автомобилей", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. "Оперативные службы работают на местах. Информация о повреждениях уточняется. <…> Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил глава региона.