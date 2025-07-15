В Смоленске после ДТП восьми пассажирам потребовалась помощь медиков

Водитель, управляя микроавтобусом "Газель", при повороте налево не предоставил преимущество движения трамваю, сообщила начальник пресс-службы УМВД РФ по Смоленской области Наталья Гуреева

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Восемь пассажиров микроавтобуса получили помощь медиков после столкновения маршрутки и трамвая в Смоленске. Спасатели провели деблокировку одного человека, зажатого внутри автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

"Сегодня около девяти часов утра на пересечении улиц Исаковского и Тенишевой в городе Смоленске зафиксировано дорожно-транспортное происшествие - столкновение маршрутного такси и трамвая. <...> По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева, водитель 1972 года рождения, управляя микроавтобусом "Газель", при повороте налево не предоставил преимущество движения трамваю. "В результате столкновения одна пассажирка госпитализирована", - сказала собеседница агентства.

Следственные органы СК России по Смоленской области организовали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято законное решение", - сказано в сообщении.

Прокуратура региона намерена проверить организацию движения на данном участке дороги и исполнение законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров. "По результатам проверки и при наличии достаточных оснований прокуратурой будут приняты необходимые меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле у прокурора области", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.