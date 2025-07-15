Двоих военнослужащих ВСУ осудили на 16 лет за вторжение в Курскую область

Фигуранты, в частности, наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, запугивали население и препятствовали его эвакуации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы военнослужащих 95-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сергея Баранюка и Александра Высоцкого за участие во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Они признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). "Установлено, что Баранюк 1 сентября 2024 года и Высоцкий 16 января 2025 года в составе своих подразделений незаконно вторглись в Суджанский район Курской области и проследовали вглубь ее территории в целях осуществления террористической деятельности в деревне Камышевка. Находясь на оборудованных вблизи населенного пункта огневых точках, боевики наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали информацию о них, принимали меры к дезорганизации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали население, препятствовали его эвакуации", - говорится в сообщении.

1 февраля они были задержаны российскими военнослужащими, до приговора содержались под стражей.

Суд приговорил Баранюка и Высоцкого к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части срока наказания - в колонии строгого режима.