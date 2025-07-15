В Воронеже из-за падения обломков БПЛА перекрыли участок набережной водохранилища

Мэр города Сергей Петрин попросил выбирать пути объезда участка

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Оперативные службы перекрыли участок набережной водохранилища в Воронеже из-за падения обломков БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Петрин

"Оперативными службами перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Как только движение будет открыто, сообщим. Прошу выбирать пути объезда указанного участка", - говорится в сообщении.

Глава города также отметил, что перекрытым остается движение на некоторых участках дорог в центре города. Автобусы перенаправлены по другим улицам.