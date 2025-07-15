Крымчанина приговорили к 17 годам за передачу спецслужбам Украины данных о ВС РФ

Помимо отбывания срока осужденный обязан выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщила прокуратура Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Жителя Республики Крым приговорили к 17 годам колонии за передачу спецслужбам Украины данных о позициях ВС РФ, военной технике и фортификационных сооружениях. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным прокуратуры, с февраля 2022 года по сентябрь 2023-года, будучи противником проведения специальной военной операции, через мессенджер мужчина связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Для ГУР он собрал сведения о местах расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и позиций подразделений Минобороны РФ.

"Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Черноморского района. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год шесть месяцев, а также со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что мужчина отправлял куратору с Украины фотографии карт с отметками мест и пояснительные голосовые сообщения, которые могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.