В поисках пропавшего вертолета Ми-8 с воздуха осмотрели более 800 кв. км

Следов вертолета не обнаружили, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России осмотрели с воздуха более 800 кв. км таежной местности и 85 км береговой полосы Охотского моря в поисках пропавшего накануне вертолета Ми-8, его следов не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Вертолет Ми-8 МЧС России провел в воздухе свыше 5 часов, спасателями осмотрено 880 квадратных километров таежной местности и 85 километров береговой полосы Охотского моря", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что одновременно работал вертолет Росавиации. "На данный момент следов пропавшего накануне вертолета не обнаружено", - отметили в министерстве. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации.