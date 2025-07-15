В Вологодской области приступили к восстановлению рухнувшего моста

По решению комиссии мост возведут на существующих опорах, предварительно укрепив их для надежности, сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие инженерных войск приступили к восстановлению подвесного пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области, который обрушился во время крестного хода 12 июля, при инциденте пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.

"Началось восстановление моста через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово. Работы стартовали: старые конструкции демонтированы, на место доставлены новые материалы - тросы, натяжные устройства и металлоконструкции. Уже завтра военные инженеры приступят к установке новых опор на усиленные основания. Кто работает? Инженерные войска - а значит, все будет сделано качественно и на совесть", - сообщил глава муниципалитета на своей странице во "Вконтакте".

По решению комиссии мост возведут на существующих опорах, предварительно укрепив их для надежности, добавил глава округа.

В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово во время крестного хода пострадали 12 человек. Девяти из них оказана амбулаторная помощь, все они вернулись домой. Два человека находятся в стационаре районной больницы с ушибами. Одна пациентка находится в областном травмцентре в стабильном состоянии, угрозы для ее жизни нет.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщал, что мост оперативно восстановят к 17 июля. На территории всего региона сейчас проводится проверка аналогичных пешеходных объектов.

По данным Минобороны РФ, на территории региона с начала июля работают военнослужащие 462-го отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, они выполняют задачи по восстановлению транспортной инфраструктуры в Никольском и Нюксенском районах. До конца августа 2025 года силами батальона будет восстановлено восемь аварийных мостов. Задействовано более 100 военнослужащих, а также 30 единиц военной и специальной техники.