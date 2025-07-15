По 16 муниципалитетам Белгородской области за сутки выпустили свыше 100 дронов

Пострадали два жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 109 беспилотников и 60 боеприпасов нанесли удары по 16 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Два мирных жителя получили ранения, в том числе двухлетний ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Нижнее Березово-Второе, Новая Таволжанка, Ржевка и Щигоревка нанесены удары 27 беспилотников, из которых 20 сбиты и подавлены. В селе Щигоревка в результате атаки беспилотника ранен двухлетний мальчик. <...> Мужчине, который обратился за медицинской помощью после атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино, проведены все необходимые обследования в городской больнице №2 г. Белгорода", - написал он, добавив, что в округе повреждены здание сельхозпредприятия, четыре легковых автомобилей, объект связи, забор частного домовладения, частный дом, ворота ангара и семь грузовых автомобилей.

По информации главы региона Белгородский район атакован с применением 15 беспилотников, повреждены 5 частных домов и легковой автомобиль. По Грайворонскому округу выпущено пять боеприпасов и пять беспилотников, повреждены три частных дома, автомобиль и огнем уничтожен трехквартирный дом.

По территории Краснояружского района выпущено 55 боеприпасов и 24 беспилотника, поврежден частный дом. По Борисовскому району выпущено шесть беспилотников, поврежден корпус сельхозпредприятия и огнем уничтожен автомобиль.

Валуйский округ атакован с помощью восьми беспилотников, пострадавших и повреждений нет. Над Алексеевским, Губкинским, Новооскольским и Старооскольским округами, Вейделевским, Волоконовским, Красногвардейским, Чернянским районами системами ПВО сбиты 21 беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

Над городом Белгородом и Ракитянским районом системами ПВО сбиты три беспилотника, огнем уничтожен легковой автомобиль.