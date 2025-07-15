В Подмосковье завершили дело в отношении обвиняемых в незаконной миграции

Перед судом предстанут 12 человек, 10 из которых входили в межэтническую организованную группу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении преступной группировки из 12 человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 12 человек, десять из которых являются членами межэтнической организованной группы и обвиняются в зависимости от роли и степени участия в организации незаконной миграции, совершении коррупционных преступлений и вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления. Кроме того, двое сотрудников отдела по вопросам миграции, действовавших не в интересах орггруппы, обвиняются в организации незаконной миграции и получении взяток", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с 2022 по 2024 год жительница Балашихи возглавила межэтническую организованную группу из 10 человек, специализирующуюся на организации незаконной миграции иностранных граждан. В состав группы вошли ее муж, дочь и несовершеннолетний сын, работавшие в фирме "Бюро миграционных услуг", начальник территориального миграционного пункта и ее подчиненная, специалисты по учебно-методической работе Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН. В СК отметили, что за период своей преступной деятельности обвиняемые осуществили за денежное вознаграждение в крупном размере фиктивную постановку на миграционный учет более 500 иностранных граждан в жилых помещениях Реутова и Балашихи, в которых они фактически не проживали, а также в последующем обеспечили выдачу иностранным гражданам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ и иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории России.

Установлено, что два сотрудника ОВМ МУ МВД России "Балашихинское" за денежное вознаграждение осуществляли фиктивную постановку мигрантов на учет.

"В ходе расследования установлено и допрошено более 100 свидетелей, в том числе иностранных граждан, не владеющих либо не в полной мере владеющих русским языком, проведено более 20 обысков в жилищах и офисных помещениях и очных ставок между фигурантами и свидетелями. Объем уголовного дела составил более 500 томов.

"Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в Реутовский городской суд для рассмотрения по существу", - заключили в пресс-службе.