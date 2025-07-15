Защита Карапетяна направила письмо в генпрокуратуру Армении из-за его ареста

Один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян отметил, что интервью со стороны правоохранительных органов было расценено как призыв к силовому захвату власти, "хотя всем уже очевидно, что в нем отсутствовали как призыв к обществу, так и какие-либо признаки насилия или захвата власти"

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Защита российского бизнесмена Самвела Карапетяна направила письмо в генеральную прокуратуру Армении в связи с незаконным и необоснованным заключением под стражу их подзащитного. Об этом сообщил один из адвокатов Карапетяна Арам Вардеванян.

Адвокат подчеркнул, что с 18 июня по настоящее время Самвел Карапетян задержан исключительно за интервью от 17 июня в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), то есть без каких-либо правовых и юридических оснований, исключительно в целях политического преследования. "Прокуратура Армении не только уполномочена пресекать столь явно необоснованное и незаконное задержание, но и обязана это сделать в сложившейся ситуации, о чем я направил генеральному прокурору соответствующее письмо", - написал Вардеванян на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Он также заметил, что интервью со стороны правоохранительных органов было расценено как призыв к силовому захвату власти, "хотя всем уже очевидно, что в нем отсутствовали как призыв к обществу, так и какие-либо признаки насилия или захвата власти".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был заключен под арест сроком на два месяца. Позднее по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт Галстанян, которого в том числе подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти, и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".