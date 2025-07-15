В Якутии из-за паводка повреждено семь участков региональной дороги "Оймякон"

После спада уровня воды начнут работы по восстановлению дорожного покрытия, сообщили в Минтрансе республики

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Паводок, вызванный обильными осадками, повредил семь участок региональном трассы "Оймякон" в Якутии. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

"Из-за сильных осадков участок региональной автодороги "Оймякон" между 730-м километром и поселком Куйдусун оказался затоплен водой. Происходит перелив через дорожное полотно, отмечены повреждения асфальта и основания дороги. Повреждения зафиксированы на следующих участках: км 64+650, км 68+400, км 100+000, км 130+000, км 149+900, км 155+100, км 156+900. Кроме того, отмечается угроза размыва подъездных путей к мосту через реку Агаякан", - говорится в сообщении.

За обстановкой на дороге круглосуточно следит подрядная организация "Трансстройсаха". После спада уровня воды будут начаты работы по восстановлению дорожного покрытия и обеспечению безопасного проезда.

Обильные осадки на территории Оймяконского района Якутии вызвали подъем уровня воды в реках и подтопление низменных участков местности в населенных пунктах Орто-Балаган, Куйдусун, Оймякон и Усть-Нера. В настоящее время наблюдается подтопление четырех поселков.