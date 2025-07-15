В курском приграничье из-за атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

В настоящее время он доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медпомощь

КУРСК, 15 июля. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на деревню Гирьи Беловского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 44-летний мужчина. У него осколочные ранения живота", - написал он.

Врио главы региона отметил, что в настоящее время пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Хинштейн пожелал мужчине скорейшего выздоровления.