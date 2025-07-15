Решается вопрос об избрании меры пресечения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Следователи задержали начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска по делу о превышении полномочий с ущербом свыше 166 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Югре.

"В Нижневартовске задержан начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тюменской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. <…> По результатам строительно-технической экспертизы, общий ущерб, в ходе работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска с учетом не выполненных работ и выполненных им не в полном объеме, составил более 166 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным следствия, фигурант являлся председателем комиссии по приемке по рекультивации полигона утилизации и захоронению отходов производства и потребления. С февраля 2022 года по декабрь 2023 года он подписал документы о выполненных работах, их стоимости и понесенных затратах, содержащие несоответствующие сведения. При этом часть работ фактически не была выполнена.