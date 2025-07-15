Фигурант обвиняется в 15 эпизодах преступлений о мошенничестве и превышении полномочий

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Суд отправил под стражу бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Саратовской области, обвиняемого в 15 эпизодах преступлений о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Речь идет об экс-заместителе начальника регионального ГУ МВД, бывшем руководителе областного филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России.

"Он обвиняется в совершении 15 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Суд ходатайство стороны обвинения удовлетворил, подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, то есть до 15 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на стадии расследования дела фигурант находился под запретом определенных действий. Однако из-за тяжести обвинения и неоднократного нарушения избранной меры гособвинитель заявил ходатайство об изменении подсудимому ранее избранной меры пресечения на заключение под стражу.