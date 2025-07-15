Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Калининграде возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, на фиктивный учет по месту пребывания было поставлено более 110 иностранных граждан, возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении Татьяны Глазковой, Бахтыра Фараджова и Дониера Файзиева. Они обвиняются в организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и их незаконного пребывания на территории Калининградской области (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с января 2024 года по июнь 2025-го Глазкова, Файзиев и Фараджов путем составления заведомо ложных трудовых договоров и договоров найма жилых помещений осуществили фиктивную постановку на учет по местам пребывания более 110 граждан Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Отмечается, что преступление было выявлено в ходе рейда, проведенного военными следователями совместно с УФСБ России по Калининградской области, УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам Калининградской области, а также региональным пограничным управлением ФСБ России.

"По ходатайству военного следователя Глазковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается", - рассказали в ведомстве.