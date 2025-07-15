В Краснодаре из-за аварии и плановых работ более 30 улиц остались без света

На месте работает аварийная бригада, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы города

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Аварийные и плановые отключения электроэнергии произошли в Западном и Прикубанском округах Краснодара, сообщили в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС).

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС "Тургеневская-604" и 13 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без света в центре города остались жители улиц Буденного, Воровского, Карла Маркса, Тургенева, Севастопольской, Гимназической, Рашпилевской, Ленина, Октябрьской, Калинина, Головатого, Кропоткина и Северной. На месте работает аварийная бригада.

Кроме того, 15 июля проводится плановое отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Временно обесточены дома на 20 улицах в связи с проведением технических работ.