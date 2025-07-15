Фигурант оправдан в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных, за ним признано право на возмещение вреда

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска на основании вердикта присяжных заседателей во второй раз признал невиновным Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве подростка на пляже. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Прудников оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей за непричастностью к совершению преступления", - говорится в сообщении. За ним признано право на реабилитацию, включая право на возмещение вреда.

Органами предварительного следствия Прудников обвинялся в том, что в июне 2018 года, находясь вблизи кемпинга на пляже в результате ссоры с потерпевшим, переросшей в борьбу, нанес ему четыре удара в шею, которые привели к смерти подростка. В феврале 2024 года молодой человек был оправдан, однако в апреле того же года Новосибирский облсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение.